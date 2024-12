Informację o ruchu strony tureckiej potwierdziła w rozmowie z PAP prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Sprawa ciągnęła się od marca 2023 roku, a do głośnego zabójstwa na Nowym Świecie doszło w maju 2022 roku.

W niedzielę informację o planowanej ekstradycji M. podała reporterka Polsat News Beata Glinkowska. Do przekazania podejrzanego ma dojść 12 grudnia .

Ekstradycja Dawida M. Jest ruch strony tureckiej

- Zgodę na ekstradycje Dawida M. do Polski wyraził sąd turecki, stwierdzając prawną dopuszczalność jego wydania . Ostateczną decyzję w przedmiocie ekstradycji z terytorium Republiki Tureckiej osoby ściganej podejmuje prezydent . W sprawie Dawida M. prezydent Republiki Tureckiej wyraził zgodę na wydanie ww. polskiej prokuraturze - przekazała prok. Adamiak.

Zabójstwo na Nowym Świecie. Dawid M. głównym podejrzanym

Dawid M. wpadł w ręce służb 14 marcu 2023 roku, kiedy przebywał w Turcji. Do akcji zaangażowano międzynarodowe służby. Zdaniem śledczych to właśnie on zadał główne ciosy ofierze.