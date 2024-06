Z Charkowa do Walencji. Ucieczka przed rosyjskim ostrzałem

Musiały uciekać z Charkowa do Walencji przed rosyjskim ostrzałem. Dwie białuchy arktyczne zostały przetransportowane do instytut oceanograficzny w środkowo wschodniej Hiszpanii. Podkreślono, że była to udana "międzynarodowa operacja wysokiego ryzyka".