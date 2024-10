BBC odwołało wywiad z Borisem Johnsonem. "Żenujące i rozczarowujące"

O tym fakcie poinformowała sama Laura Kuenssberg. Przyznała się do popełnienia dużej pomyłki. "Przygotowując się do jutrzejszego wywiadu z Borisem Johnsonem, przez pomyłkę wysłałam mu nasze notatki" - poinformowała.

Wiadomość miała trafić do zespołu, a otrzymał ją gość programu. "To bardzo frustrujące, i - nie ma co udawać - również żenujące i rozczarowujące" - przyznała dziennikarka.