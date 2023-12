Oczekujący na dawkę świeżych newsów widzowie BBC z pewnością nie spodziewali się, że tuż po zakończonym odliczaniu do emisji programu ich oczom ukaże się prezenterka z dziwnym wyrazem twarzy i środkowym palcem skierowanym wprost do kamery. Materiał szybko trafił do mediów społecznościowych i podbił sieć. Dziennikarka napisała wyjaśnienia, jak doszło do wpadki. "To był głupi żart, bardzo przepraszam" - tłumaczyła.