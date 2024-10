Wysłano fałszywe pisma o poborze do wojska. Niepokój w Mołdawii

Do instytucji państwowych Mołdawii wysłano fałszywe pisma dotyczące poboru do wojska. Tamtejsze MON poinformowało, że pisma są całkowicie fałszywe - zarówno ich treść, jak i format wymyślono. Zmyślone listy miał wysłać rzekomo szef Misji Partnerstwa UE w Republice Mołdawii, jednak ta jest formacją cywilną i jak zapewniono nie prowadzi naborów do armii.