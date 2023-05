Wykorzystał AI, by podszyć się pod kogoś innego i wyłudzić pieniądze

Oprac.: Anna Nicz Świat

W północnych Chinach wykorzystano zaawansowaną technologię "deepfake", aby przekonać mężczyznę do przekazania pieniędzy rzekomemu przyjacielowi. Wywołało to obawy o potencjał technik sztucznej inteligencji (AI) do wspomagania przestępstw finansowych.

Sprawca wykorzystał technologię zamiany twarzy opartą na sztucznej inteligencji