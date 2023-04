Telefon Jennifer DeStefano zadzwonił, gdy ta wysiadała z samochodu przed studiem tańca, gdzie trenowała jej młodsza córka, Aubrey. Na ekranie pojawił się nieznany numer i przez chwilę kobieta zastanawiała się, czy go odebrać.

- Mamo! Wszystko popsułam! - usłyszała dziewczęcy głos, który według DeStefano, należał do jej drugiej córki, 15-letniej Brianny.

- Co zrobiłaś?! Co się stało?! - dopytywała kobieta. Nagle usłyszała męski głos: - Połóż się, odchyl głowę do tyłu.

Kobieta zamarła. W tle wciąż słyszała przerażony głos i wołanie o pomoc. - Słuchaj. Mam twoją córkę. Zadzwoń na policję, zadzwoń do kogokolwiek, a ja dam jej pełno narkotyków. Poradzę sobie z nią, a potem wyrzucę gdzieś w Meksyku i już nigdy jej nie zobaczysz - powiedział mężczyzna, żądając miliona dolarów.

Porywacze wykorzystali sztuczną inteliegencję

Przerażona matka wbiegła do studia tanecznego. Kobieta negocjowała z rzekomym porywaczem, domagając się, by ponownie mogła usłyszeć córkę. Kiedy powiedziała, że nie ma miliona dolarów, dzwoniący obniżył okup do 50 tys. i instruował kobietę, jak ma mu przelać pieniądze.

W tym czasie inne matki próbowały skontaktować się z Brianną, jej ojcem lub bratem. Podczas gdy DeStefano wciąż rozmawiała z mężczyzną, ktoś podał jej inny telefon. Po drugiej stronie była Brianna.

- Mamo, nie mam pojęcia, co się dzieje. Jestem bezpieczna. Wszystko w porządku - powiedziała dziewczyna.

Matka zaczęła krzyczeć na dzwoniącego, oskarżając go o kłamstwo. Ten upierał się jednak, że ma jej córkę i nadal żądał pieniędzy. DeStefano rozłączyła się i wezwała policję.