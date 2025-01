Wyciek ropy do Morza Czarnego. Putin podjął decyzję

Władimir Putin stwierdził w czwartek, że konieczne są bardziej zdecydowane działania, aby usunąć skutki wycieku ropy na Morzu Czarnym. Według niego dotychczasowe wysiłki są niewystarczające, by opanować katastrofę ekologiczną . Jak donosi Reuters, Putin określił sytuację na Morzu Czarnym jako "jedno z największych wyzwań ekologicznych, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach".

- Z tego, co widzę i co wynika z przekazywanych mi informacji, wszystko, co dotąd zrobiono, by ograniczyć szkody, jest wyraźnie niewystarczające - stwierdził prezydent cytowany przez agencję Reuters.