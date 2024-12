"Militaryzacja Morza Czarnego i Azowskiego przez Rosję doprowadziła do kolejnej katastrofy ekologicznej" - oświadczył ukraiński oddział Greenpeace. W niedzielę w cieśninie łączącej oba akweny doszło do katastrofy dwóch rosyjskich tankowców, przez co do morza zaczęło wyciekać kilka tysięcy ton mazutu.