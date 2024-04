Turcja: Opozycja triumfuje. Prezydent rozczarowany wynikiem

Już po przekazaniu pierwszych wyników tureckie media informowały o triumfie opozycji . Portal Balkan Insight ocenił, że jest to "przełomowa wygrana" . Partia władzy nie będzie miała kontroli nad najważniejszymi miastami i traci też swoje anatolijskie bastiony - napisano.

- Lokalne wybory to nie nasz koniec, to punkt zwrotny - oświadczył w nocy w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Wybory w Turcji. Rozgrywka o główne miasta

Politico podkreśla, że CHP wygrała w pięciu największych miastach kraju - w Ankarze, w Izmirze, Bursie czy Adanie. W największym mieście, Stambule, reelekcję wywalczył dotychczasowy burmistrz z CHP Ekrem Imamoglu. Przemawiając do swych zwolenników, stwierdził, że niedzielne wybory wyznaczają " moment odnowy demokracji". Portal zaznacza, że Imamoglu postrzegany jest jako przyszły kontrkandydat Erdogana. W stolicy Turcji swój triumf ogłosił też dotychczasowy burmistrz i kandydat opozycji Mansur Yavas.

Selin Nasi z European Institute w London School of Economics ocenia, że istotną rolę odegrały podczas wyborów czynniki ekonomiczne i rosnące koszty życia. Według ekspertki wybory "tchną nowe życie" w CHP i skonsolidują pozycję Imamoglu, który w 2019 roku wygrał wybory burmistrza dwukrotnie, po tym jak władze anulowały wynik głosowania.

Wygrana w głównych miastach kraju przyczyni się do jeszcze większej konsolidacji władzy Erdogana , który zwyciężył w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich - podkreślają obserwatorzy. Po przeliczeniu 99,82 proc. głosów CHP w skali kraju zdobywa poparcie na poziomie 37,74 proc. , zaś AKP - 35,49 proc.

Podczas niedzielnych wyborów do tureckich władz lokalnych doszło do starć między dwiema grupami w miasteczku w prowincji Diyarbakir. Tureckie ministerstwo zdrowia poinformowało, że co najmniej jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych.