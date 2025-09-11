Sąsiad Polski odpowiedział na prośby. Wyśle śmigłowce

Czeskie władze odpowiedziały na prośbę Polski i zdecydowały o wysłaniu do naszego kraju trzech śmigłowców z jednostki operacji specjalnych. Mają one pomóc w ochronie naszej przestrzeni powietrznej przed dronami na małych wysokościach. Oprócz tego, nad Wisłą pojawi się grupa żołnierzy z Czech. "Jedni z najlepszych na świecie pilotów" - przekazał w reakcji na decyzję szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.

Do Polski trafią trzy czeskie śmigłowce Mi-171Sz
Do Polski trafią trzy czeskie śmigłowce Mi-171SzWikimedia/Kareljmateriał zewnętrzny

  • Czechy wysyłają do Polski trzy śmigłowce Mi-171Sz i grupę żołnierzy, aby pomóc w ochronie przestrzeni powietrznej przed dronami.
  • Decyzja jest odpowiedzią na prośbę Polski po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez drony podczas rosyjskich ataków na Ukrainę.
  • Polska zainicjowała konsultacje w ramach artykułu 4. NATO i odbyła rozmowy z kluczowymi sojusznikami.
Jak ogłosiło czeskie Ministerstwo Obrony, do Polski mają trafić trzy śmigłowce Mi-171Sz, które wspomogą naszą ochronę powietrzną przed dronami, operującymi na małych wysokościach.

Szefowa resortu Jana Czernochova podkreśliła przy tym, że Polska jest bliskim sojusznikiem Czech, a szybka reakcja na wydarzenia ze środowej nocy ma pokazać jedność wobec agresywnej postawy Rosji.

Drony nad Polską. Czechy wysyłają śmigłowce

Misja czeskich maszyn w naszym kraju potrwa do trzech miesięcy, a liczba żołnierzy nie przekroczy 150. Uzależniona będzie od sytuacji i możliwości logistycznych.

Co prawda wysłanie czeskiego wojska wymaga zgody parlamentu, jednak misja wykorzysta w tym przypadku mandat z 2024 r. Pozwala on na wysłanie do dwóch tysięcy żołnierzy w celu wzmocnienia obrony wschodniej flanki NATO.

Na decyzję rządu w Pradze zareagował szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła, który przypomniał, że zespół lotniczy czeskich wojsk wspierał Polskę także podczas ubiegłorocznej powodzi.

"Jedni z najlepszych na świecie pilotów i jedne z najlepszych śmigłowców SOF znów jako pierwsi u nas. Tym razem do jeszcze trudniejszych zadań!" - napisał w portalu X.

Rosyjskie drony w Polsce. Odbyły się konsultacje z sojusznikami

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych odnotowało wielokrotne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez drony, które najprawdopodobniej miały brać udział w zmasowanym ataku na Ukrainę.

Nie wyklucza się jednak i takiego scenariusza, że bezzałogowce zostały wysłane do Polski celowo, aby sprawdzić reakcję naszego wojska, władz i społeczeństwa.

    W oświadczeniu wydanym przez Republikę Czeską czytamy m.in. że Czesi zgodzili się na wysłanie swoich śmigłowców nad Wisłę po rozmowie telefonicznej minister obrony z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Możliwość pomocy w ciągu dnia koordynowali także szef Sztabu Generalnego Czech Karel Rehka i gen. Kukuła.

    Polska wystąpiła w środę również z wnioskiem o konsultacje w ramach artykułu 4. NATO, które zostały przeprowadzone jeszcze tego samego dnia. Jednocześnie prezydent, premier i szef MSZ odbyli pilne rozmowy z najważniejszymi sojusznikami.

    Wieczorem doszło m.in. do telefonicznego połączenia Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, który miał potwierdzić jedność sojuszniczą w obliczu prowokacji Kremla.

