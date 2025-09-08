W skrócie Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed możliwością brutalnych działań Rosji wobec Czech, podobnych do tych w Ukrainie.

Wobec nadchodzących wyborów w Czechach rosną obawy dotyczące rosyjskiej ingerencji oraz dezinformacji.

Rosja jest oskarżana o sianie podziałów społecznych i prowadzenie działań destabilizujących z użyciem migrantów oraz cyberataków.

Przemawiając na konferencji poświęconej bezpieczeństwu wewnętrznemu i odporności państwa w czeskiej Izbie Poselskiej, Koudelka oskarżył Rosję o dokonanie "brutalnych morderstw" i "umyślne atakowanie cywilów - kobiet, dzieci i niewinnych, bezbronnych obywateli Ukrainy".

- Powinniśmy być absolutnie pewni, że Rosjanie zrobiliby to samo z nami. Niech nie będzie co do tego wątpliwości - stwierdził, cytowany przez Politico.

Czechy. Szef wywiadu ostrzega przed rosyjskimi zbrodniami

Politico zwraca uwagę, że ostrzeżenie pojawiło się w czasie, gdy Czechy przygotowują się do październikowych wyborów. Wpływ Rosji na wybory w Europie Środkowo-Wschodniej, takie jak te w Rumunii i Mołdawii, pozostają przedmiotem troski zabiegającej o utrzymanie wsparcia dla Ukrainy Brukseli.

Czeska Służba Bezpieczeństwa (BIS) regularnie ostrzega przed rosyjskimi działaniami mającymi na celu wywieranie wpływu w kraju, odnotowując próby forsowania medialnych narracji korzystnych dla Kremla lub też cyberataki na rządowe instytucje.

- Rosja dąży do siania podziałów i podważania zaufania społecznego do instytucji, państwa, praworządności i miejsca Czech we wspólnocie międzynarodowej - ostrzegł Koudelka.

Rosjanie sieją niepokój w Europie Środkowo-Wschodniej

W raporcie z 2024 r. służby wywiadowcze stwierdziły, że Rosja zatrudniała migrantów spoza Unii Europejskiej do popełniania przestępstw, szerzenia strachu i podważania zaufania do rządu.

Portal śledczy Voxpot ujawnił, że liczba czeskich stron internetowych szerzących dezinformację - z artykułami tłumaczonymi z rosyjskich źródeł objętych sankcjami - osiągnęła najwyższy w historii poziom przed październikowymi wyborami.

Koudelka stwierdził w poniedziałek także, że Rosja nie chce zakończyć wojny z Ukrainą, bo inaczej już by to zrobiła. Jak dodał, Ukraińcy walczą też o wolność obywateli Czech.

- Dają nam czas na przygotowanie się na ewentualną rosyjską agresję - zaznaczył. - Jedynym językiem, którym mówi Rosja jest język siły, a Czechy muszą wykazać się determinacją w obronie wolności - nadmienił.

