W skrócie Analitycy z Czech zidentyfikowali 286 kont TikTok promujących prorosyjskie treści i radykalne partie na czeskiej scenie politycznej.

Konta te wspierają zarówno skrajnie prawicowe, jak i skrajnie lewicowe ugrupowania, które opowiadają się między innymi za opuszczeniem NATO i Unii Europejskiej.

Wyniki raportu opublikowano tuż przed wyborami parlamentarnymi w Czechach, a sprawę przekazano Komisji Europejskiej.

Online Risk Labs, nowo utworzona grupa czeskich analityków, poinformowała o zidentyfikowaniu 286 kont TikTok, które wzajemnie promują swoje treści i łącznie notują od pięciu do dziewięciu milionów wyświetleń tygodniowo.

Użytkownicy mieli rozpowszechniać prorosyjskie narracje oraz promować radykalne partie na czeskiej scenie politycznej.

Nowe dane opublikowano na finiszu kampanii przed zaplanowanymi na 8 i 9 października wyborami parlamentarnymi.

Podejrzane konta na TikToku. Czesi alarmują przed wyborami, powstał raport

"Konta te nie są powiązane z jedną grupą polityczną, lecz demonstrują jednocześnie poparcie dla wielu radykalnych i ekstremistycznych partii" - czytamy w raporcie Online Risk Labs.

W Czechach prawie jedna czwarta ludzi korzysta z TikToka, co stanowi mniejszy odsetek niż w Rumunii, gdzie w zeszłym roku unieważniono wybory prezydenckie z powodu oskarżeń o rosyjską ingerencję za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych. Rosja zaprzeczyła tym zarzutom.

- Uznaliśmy te sugestie za istotne i przekazaliśmy je Komisji Europejskiej jako organowi nadzorującemu duże platformy - przekazał rzecznik czeskiego organu nadzoru telekomunikacyjnego. TikTok na razie milczy w tej sprawie.

Wybory parlamentarne w Czechach. W sondażach prowadzi partia ANO

Konta na TikToku oznaczone przez Online Risk Labs wyrażały poparcie dla partii, w tym dla skrajnie prawicowej Wolności i Demokracji Bezpośredniej (SPD), która zajmuje trzecie miejsce w większości sondaży z poparciem około 13 proc.

Wsparcie płynęło również do skrajnie lewicowej formacji Stačilo!. Obie partie uważają, że Czechy powinny opuścić NATO i Unię Europejską.

Najnowsze sondaże przed wyborami parlamentarnymi pokazują, że opozycyjna partia ANO byłego premiera Andreja Babisza prowadzi z dużą przewagą nad centroprawicową koalicją Spolu premiera Petra Fiali. ANO może potrzebować poparcia SPD i Stačilo!, aby utworzyć większość rządową.

Źródło: Reuters

