I choć tradycja rywalizacji została przerwana przez ogromną tragedię, o której trudno zapomnieć, dziś miłośnicy youngtimerów co roku spotykają się, by w swoim - bezpiecznym już - tempie pokonywać kolejne wzniesienia włoskiego buta .

Mille Miglia w Rzymie. Blask luksusu gaśnie przy starszych kuzynach

Zapach spalin wdziera się głęboko do nosa, ale nie jest nieprzyjemny, tak samo jak dość głośne warczenie silników - to w końcu oznaka mocy ukrytej pod maskami.

Początki Mille Miglia

Kierowcy z całego świata zjeżdżali do Włoch, by wziąć udział w Mille Miglia, pociągnięci obietnicą chwały i szansy udowodnienia swojej przewagi nad najlepszymi w branży.

Dwie tragedie kończą tradycję. Włoski rząd zakazał wyścigów

Ta impreza to hołd dla złotej ery motorsportu, gdy ludzie i maszyny ścigały się nie tylko z czasem, własną wytrzymałością, ale i z technologią, która kilometr po kilometrze rozwijała się dając nam to, czym zachwycamy się dziś. Niech pamięć o pierwszych śladach opon zostawianych na włoskich zakrętach podsyca naszą miłość do wszystkiego co szybkie i szalone (w granicach rozsądku).