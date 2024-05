Według najnowszych danych we Włoszech jest ok. 53 tys. pojazdów zarejestrowanych w zagranicy, szczególnie dużo jeździ ich po Neapolu - aż 35 tys., a wiele z nich ma polskie tablice. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to właśnie Neapol jest drugim najdroższym (po toskańskim Prato) miastem pod względem cen za ubezpieczenia OC aut i skuterów. Jak podaje włoski dziennik, w Neapolu za roczne ubezpieczenie skutera zapłacimy ponad 1500 euro, tymczasem zagraniczne ubezpieczenie może znacząco ten koszt obniżyć.

