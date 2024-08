Wraca sprawa ataków z 11 września. Mózg operacji gotów się przyznać

USA. Wraca sprawa 11 września. Rząd chce zawrzeć umowę

Według raportu amerykańskiego Senatu z 2014 r. na temat stosowania przez CIA tortur napisano, że Muhammada co najmniej 183 razy poddano zakazanej przez prawo międzynarodowe metodzie przesłuchań pod nazwą waterboarding. Dwaj pozostali oskarżeni, którzy gotowi są przyznać się do winy, to Walid Muhammad Salih Mubarak bin Attasz oraz Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi - podał Pentagon w oświadczeniu.

Prokurator wojskowy Aaron Rugh, cytowany przez "The New York Times", przekazał, że ugoda jest szansą na osiągnięcie sprawiedliwości. "W zamian za wykreślenie kary śmierci z listy możliwych kar trzej oskarżeni zgodzili się przyznać do wszystkich postawionych im zarzutów, w tym do zamordowania 2976 osób" - podano w oświadczeniu.