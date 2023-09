Królewiec a nie Kaliningrad. Kreml wściekły, Estonia chce iść śladem Polski

Decyzja Polski wywołała oburzenie strony rosyjskiej. Wówczas Kreml, na który powoływała się agencja Reutera zaznaczył, że "płynący z Polski komunikat o nieposługiwaniu się rosyjską nazwą 'Kaliningrad' w oficjalnych dokumentach to "decyzja granicząca z szaleństwem" i "wrogi akt ".

Rosyjska agencja TASS przytaczała także słowa rzecznika władz obwodu królewieckiego, Dmitrija Łyskowa, który stwierdził, że należy stosować się do oficjalnego nazewnictwa. - Nasze miasto ma nazwę, oficjalny toponim (nazwa miejscowa - red.) to Kaliningrad. Wszystko inne to tylko insynuacje - mówił Łyskow.