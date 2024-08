Ansa odnotowuje, że słowa te były wymierzone w system produkcji broni, który nie jest dostosowany do czasów wojny . Jak dodał minister Crosetto, "trzeba go szybko zmienić, także Europa to zrozumiała".

Włochy. Potężne opóźnienia, chodzi o produkcję broni

Włochy. Minister kontra związkowcy. Poszło o przemysł zbrojeniowy

"Nam - przyznał minister - nie udaje się nawet wprowadzić zmian w takim zakładzie, który produkuje broń, by robił to szybciej". - Europejscy ministrowie przyjęli do wiadomości, że trzeba to zmienić i mam nadzieję, że zrobimy to możliwie najszybciej, bo to, czego brakuje najbardziej, to czas - oznajmił Crosetto.