W środę rano znaleziono ciało strażaka, który we wtorek wieczorem wraz z kolegami pomagał kierowcom zaskoczonym przez nawalne ulewy nieopodal miasta Foggia . Na ciało mężczyzny natrafiono w kanale wzdłuż drogi krajowej numer 89, między San Severo a Apricena.

Fala powodziowa porwała samochód

Jak informuje agencja ANSA ofiarą jest szef miejscowej straży pożarnej Antonio Ciccorelli, który za miesiąc skończyłby 60 lat. Mężczyzna był bliski przejścia na emeryturę , jednak mimo to uczestniczył w akcji ratowania kierowców uwięzionych na zalanej drodze.

W pewnym momencie samochód terenowy, którym poruszał się szef straży w towarzystwie współpracownika, został porwany przez rwący nurt . Z pojazdu udało się wydostać drugiemu strażakowi, który trafił do szpitala w San Severo.

Pogoda we Włoszech fatalna do czwartku

Niż genueński, który doprowadził do tragicznych powodzi w Europie Środkowej, w tym w Polsce, wraca do Włoch i według prognoz do czwartku może przynosić tam groźne opady.