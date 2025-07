Mężczyzna zmagający się z problemami psychicznymi po pewnym czasie zaczął szukać sposobów, by uciec.

Włochy. 40-latek więźniem we własnym domu

Pokrzywdzony nie miał dostępu do telefonu czy mediów. Aby zwrócić na siebie uwagę sąsiadów, zaczął wyrzucać na sąsiednie podwórka różne przedmioty. Niczego nieświadomi mieszkańcy pobliskich domów wezwali w końcu policję.

Niedawno sąd postanowił o tymczasowym areszcie dla podejrzanych. Nie trafili do aresztu, ale muszą nosi opaski elektroniczne. Ponadto mają zakaz kontaktowania się z 40-latkiem i zbliżania się do niego.

Uwięzili mężczyznę, by przejąć kontrolę nad jego majątkiem

Postępowanie w sprawie nadal trwa. Jak ustalono, to była partnerka Włocha była inicjatorką procederu. Po tym, jak dowiedziała się o majątku zgromadzonym na koncie 40-latka, stwierdziła, że będzie go więzić, aby móc korzystać z pieniędzy. Do swojego planu przekonała znajomych - kobietę i dwóch mężczyzn.