W regionie zginęło co najmniej 82 osoby, wciąż trwa poszukiwanie zaginionych.

- Wsiadł do samochodu i pojechał ewakuować dzieci. W tamtym momencie woda podniosła się do takiego poziomu, że go po prostu porwała. Ciało znaleziono około godz. 17 w piątek. Oddał życie za innych - powiedział Olaf Sokal, jeden z uczestników wymiany kulturowej z Polski.