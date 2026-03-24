Wojna w Ukrainie

Rosyjskie dziennikarki skazane. Pisały o zbrodniach w Ukrainie

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Dwie dziennikarki zostały skazane zaocznie przez rosyjskie sądy na wieloletnie kary pozbawienia wolności za publikowanie wpisów o działaniach żołnierzy rosyjskich w Ukrainie. Relacje - zdaniem sądu - zawierały fałszywe informacje i nie były zgodne z racją stanu państwa. Co więcej, na cztery lata więzienia skazana została kobieta, która miała pracować w nieoficjalnym klubie queerowym na Syberii.

Budynek Kremla w Moskwie
Dwie dziennikarki zostały skazane przez rosyjskie sądy za pisanie o wojnie w UkrainieHector RetamalAFP

W skrócie

  • Dwie dziennikarki zostały skazane zaocznie przez rosyjskie sądy na wieloletnie więzienie za publikowanie informacji o działaniach rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.
  • Walerija Ratnikowa otrzymała wyrok 7,5 roku za posty o masakrach cywilów, szabru i gwałtach na Ukrainkach.
  • Ksienię Łuczenko skazano na osiem lat kolonii karnej za wpis na Telegramie dotyczący ataku rakietowego na szpital dziecięcy w Kijowie.
  • Tatiana Zoriana została skazana na cztery lata kolonii karnej za pracę w nieoficjalnym klubie queerowym, uznano ją za winną działalności ekstremistycznej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dziennikarka zdelegalizowanej w Rosji niezależnej telewizji Dożd Walerija Ratnikowa została skazana na 7,5 roku pozbawienia wolności za posty na temat masakrowania ludności cywilnej w Buczy, dopuszczaniu się szabru przez rosyjskich żołnierzy oraz gwałtów na Ukrainkach.

TV Dożd została uznana w 2022 r. za "zagranicznego agenta" i zmuszono ją do zaprzestania nadawania w Rosji z powodu relacjonowania wojny w Ukrainie.

Z kolei dziennikarkę Ksienię Łuczenko skazano na osiem lat kolonii karnej za rozpowszechnianie "fejków na temat armii rosyjskiej". Łuczenko napisała na Telegramie o rosyjskim ataku rakietowym na szpital dziecięcy w Kijowie w lipcu 2024 r.

Obie dziennikarki zostały uznane w Rosji za "zagraniczne agentki". Obie musiały wyjechać z kraju.

Świat

Karolina Głodowska
Rosja. Kobieta skazana za pracę w klubie queerowym

Ratnikowa i Łuczenko to nie jedyne Rosjanki, które zostały we wtorek skazane przez rosyjskie sądy. Podobny los spotkał również Tatianę Zorianą - 23-letnią mieszkankę Czyty na południu Syberii, która została skazana na cztery lata kolonii karnej za pracę w nieoficjalnym klubie queerowym. Uznano ją za winną działalności ekstremistycznej - poinformował rosyjski niezależny portal Meduza.

Rosyjskie media zaczęły pisać o Zorinej w październiku 2024 r. Portal Czita przedstawiał ją jako kierowniczkę queerowego klubu Toczka, do którego można było wejść tylko uprzednio telefonując i przechodząc "kontrolę twarzy".

26 października tego samego roku policja przeprowadziła nalot na klub w momencie, gdy odbywał się tam drag-show. Urząd MSW w Kraju Zabajkalskim podał, że w klubie uprawiano "propagandę zakazanej w kraju ideologii".

W listopadzie 2023 r. Sąd Najwyższy w Rosji uznał "międzynarodowy ruch LGBT" za "ekstremistyczny".

Mazowieckie

Jakub Pogorzelski
Mucha w ''Graffiti'' o dalszych cięciach w NFZ: Część pacjentów nie otrzyma opieki zdrowotnejPolsat NewsPolsat News

Najnowsze