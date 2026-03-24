Urbanowicz dodał, że trzy osoby poszkodowane to pasażerowie autobusu, jedna - tramwaju. - Na miejscu są wszystkie służby. Będziemy zabezpieczać monitoring i ustalać przyczyny zdarzenia - zaznaczył.

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 9 i 24 (w stronę Gocławka i Wiatracznej) oraz autobusów linii 123, 138 i 509.

Tramwaje linii 9 i 24 zostały skierowane na trasę objazdową Al. Poniatowskiego, Al. Zieleniecką, Grochowską do swoich tras.

Autobusy zostały skierowane na trasę objazdową - bez pominięcia przystanków rozkładowych. Linie 123, 138, 509 w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska) / Bokserska / Gocław jeżdżą Al. Zieleniecką, Al. Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim, Al. Poniatowskiego i Francuską.

Autobusy linii 521 zatrzymują się dodatkowo na przystankach Park Skaryszewski 02 oraz Kinowa 02.

"Mogą występować opóźnienia w kursowaniu ww. linii autobusowych i tramwajowych" - przekazał ZTM.

