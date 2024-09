Władimir Putin w Mongolii. Kreml zadowolony

W środę rosyjska agencja prasowa TASS opublikowała wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Piesowa , która może wskazywać na to, że niepodjęcie przez Ułan Bator żadnych kroków ośmieliło Moskwę.

Rzecznik Kremla oznajmił, że rosyjskie władze zdają sobie sprawę z ogromnego zainteresowania Rosją ze strony "globalnej większości". - I my również jesteśmy zainteresowani - podsumował.

Putin w Mongolii. Kijów nie kryje oburzenia

Z koeli oburzenia wobec władz w Ułan Bator nie kryje Kijów. Dmytro Kułeba , jeszcze przed podaniem się do dymisji z funkcji szefa MSZ Ukrainy, w wywiadzie dla CNN podkreślił, że po pierwszych doniesieniach o wizycie Putina w Mongolii reakcja Ukraińców była "ostra".

- Wysłaliśmy im (Mongolii - red.) jasny sygnał w przeddzień wizyty. Został on zignorowany. Wysłaliśmy wyraźny sygnał po rozpoczęciu wizyty. Wygląda na to, że on też jest ignorowany - mówił polityk.