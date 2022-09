Świat Pogrzeb królowej Elżbiety II. Harmonogram uroczystości pogrzebowych

Śmierć królowej Elżbiety II oznacza zmianę nie tylko w życiu jej syna Karola. Ten 8 września zasiadł na tronie i jako Karol III objął panowanie w Zjednoczonym Królestwie i 14 innych królestwach wspólnotowych - m.in. w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, czy na Wyspach Salomona. Zmiana dotyczy też jego syna Williama - bezpośredni następca brytyjskiego tronu do tej pory pełnił funkcję księcia Cambridge. Teraz czekają go zupełnie nowe zadania.

William. Książę Walii

Wilhelm William Arthur Philip Louis to pełne imię księcia, który przejmie dotychczasowe obowiązki swojego ojca. Tym samym 9 września, decyzją Karola III, otrzymał on tytuł księcia Walii. To oficjalny tytuł przyznawany zgodnie z tradycją następcy brytyjskiego tronu. Od tej pory William będzie tytułowany mianem "Jego Królewskiej Wysokości". Zmiana dotyczy również żony księcia - Kate przysługuje od teraz tytuł księżnej Walii. Może utracić go w przypadku ewentualnego rozwodu, co w historii miało miejsce po rozstaniu księcia Karola i księżnej Diany. Książę Walii posługuje się własnym herbem - herb Zjednoczonego Królestwa z kołnierzem turniejowym i godłem - trzy strusie pióra w koronie. Flagą Walii jest z kolei smok na biało-zielonym tle.

Jednocześnie, jako książę Walii, William otrzymał także tytuły księcia Kornwalii i księcia Rothesay. Ten drugi to zwyczajowy tytuł następcy szkockiego tronu.

Nowe przywileje?

Formalnie książę Walii nie posiada specjalnych przywilejów związanych ze sprawowaniem władzy. Odgrywa on rolę głównie reprezentacyjną, jest też przedstawicielem króla. Dotychczas Karol często asystował królowej Elżbiecie II i reprezentował ją podczas niektórych uroczystości. Dotyczyło to również wydarzeń zagranicznych, w tym pogrzebów państwowych. Książę Walii otrzymał też uprawnienia do wydawania królewskich nakazów.

W Walii coraz głośniej jednak słychać głosy sprzeciwiające się zwyczajowi przyznawania tego tytułu książęcego. Ceremonię nadania tytułu Karolowi w 1969 r. poprzedziły protesty. Wielu Walijczyków uważa dziś, że Walia stanowi odrębny kraj z własnym parlamentem. Teraz te tendencje odżyły, a pod petycją wzywającą rodzinę królewską do zaprzestania tego zwyczaju, podpisało się już ponad 20 tys. osób.

Zaczynając od średniowiecza

Tytuł księcia Walii funkcjonuje od 1218 r. Początkowo nosili go głównie niezależni od angielskiego tronu książęta. Pierwszym z nich był Llywelyn ab Iorwerth - władca średniowiecznego królestwa Gwynedd. Od XV w. byli to już następcy tronu - tytuł nosił m.in. Henryk Tudor, Karol Stuart, czy Edward VIII, wujek Elżbiety II, który abdykował później z tronu na rzecz jej ojca Jerzego VI. Obecny król Karol III otrzymał ten tytuł jeszcze w 1958 r., choć jego inwestytura odbyła się 11 lat później - 1 lipca 1969 r. - co wynikało z młodego wieku księcia.

William i Kate. Przyszła para królewska

Książę William urodził się w 1982 r. jako pierworodny syn księcia Karola i księżnej Diany. W 2011 r. ożenił się z Kate Middleton - para poznała się na Uniwersytecie St. Andrews. Wspólnie mają trójkę dzieci - Jerzego, Karolinę i Ludwika. Sondaże przeprowadzane wśród Brytyjczyków jednoznacznie wskazują, że to właśnie William i Kate są najbardziej lubianymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej.

