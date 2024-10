Rosja. Ucieczka z zakładu karnego. Obława w Rosji

Zdjęcie 65-metrowego tunelu opublikował kanał ASTRA. W tunelu znaleziono rzeczy pozostawione przez uciekinierów, co potwierdziło, że to tędy więźniowe wydostali się na wolność.

Rosja. Wykopali tunel i uciekli. Trwa obława

Poszukiwania doprowadziły do zatrzymania pięciu z sześciu uciekinierów. Z ich późniejszych przesłuchań wynikało, że dwie osoby z grupy chciały przedostać się do Moskwy, a reszta planowała ucieczkę do Uzbekistanu. W tym celu planowała podróż przez obwód tambowski i Kazachstan.