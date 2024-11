Papież Franciszek pamięta o Ukrainie, Palestynie i Izraelu. Apel o przebaczanie

Zwracając się do wszystkich uczestników audiencji, zaapelował, by nie zapominać o "umęczonym narodzie ukraińskim", który "bardzo cierpi". Obecne na placu dzieci zachęcił, by pomyślały o "dzieciach ukraińskich, które cierpią bez ogrzewania w czasie bardzo ciężkiej zimy", i wezwał do modlitwy za nie.