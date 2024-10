Watykan. Deficyt w budżecie. Papież podjął decyzję

Włoskie media opisują, że obniżenie pensji póki co dotyczy osób zajmujących najwyższe stanowiska w Watykanie . Decyzja papieża ogłoszona została listem prefekta Sekretariatu Spraw Gospodarczych Maximino Caballero.

W dokumencie zaznaczył, że obniżka wyniesie od 200 do 300 euro. Jak podkreślił Franciszek, ma to być "symboliczna ofiara" i liczy na zrozumienie ze strony duchownych. Do tej pory pensja wysokich rangą duchownych wynosiła około pięć tys. miesięcznie.