Do wypadku doszło w piątek rano na obrzeżach Lozanny. Przy 19-piętrowym budynku zawaliło się rusztowanie , na którym wówczas przebywali pracownicy budowy. Konstrukcja była ustawiona przy jednej ze ścian budowli.

W zdarzeniu zginęły co najmniej trzy osoby , a osiem zostało poszkodowanych. Cztery osoby odniosły poważne obrażenia, jedna z nich została przetransportowana do szpitala.

Szwajcaria. Runęło rusztowanie. Są ofiary

Rzecznik regionalnej policji Jean-Christophe Sauterel w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że jest to wstępna liczba ofiar i poszkodowanych. Jak dodał szef szwajcarskiej agencji informacyjnej, "wciąż brakuje ludzi".

Tragiczny wypadek w Szwajcarii. "Wszystko runęło jak domek z kart"

Z nieoficjalnych informacji przekazanych przez nadawcę publicznego RTS, na którego powołuje się AFP wynika, że przyczyną wypadku był upadek windy towarowej używanej do transportu pracowników budowlanych i materiałów na szczyt budynku. Do tragedii miało dojść, gdy winda znajdowała się na około trzynastym piętrze, następnie pociągnęła za sobą rusztowanie.

Inny ze świadków w rozmowie z RTS również informował o przerażającym odgłosie. - Trwało to co najmniej siedem długich sekund. Myślałem, że to bomba - dodał.