Pożary w Turcji. Akcje gaśnicze i ewakuacja w Izmirze

Pożar, który wybuchł w piątek w obszarze leśnym w okolicach Izmiru (trzecie co do wielkości miasto w Turcji) dotarł do zabudowań i strawił 16 domów. 87 gospodarstw, 45 firm oraz schronisko dla zwierząt zostało ewakuowane.

W sobotę w tym rejonie wiatr osłab - dzień wcześniej osiągając prędkość do 80 km/h nie tylko sprzyjał rozprzestrzenianiu się ognia, ale utrudniał również akcję gaśniczą prowadzoną z powietrza. Na sobotę przewiduje się tam temperaturę do 36 st. C oraz wiatr w porywach do 55 km/h.