Niebezpieczna pogoda daje się we znaki nie tylko na południu Polski . Z wielką wodą walczą także Niemcy - w nocy z niedzieli na poniedziałek w rejonie Ebenhausen-Werk w Bawarii doszło do przerwania miejscowej zapory, a problem pogłębia się.

"Bild" donosi, że we wtorek poziom wody na Dunaju w mieście Pasawa przekroczył dziewięć metrów . Jak czytamy około godz. 8:00 rano poziom wody wynosił 9,62 m. W publikacji przypomniano, że "zwykle o tej porze roku poziom Dunaju wynosi około 4,50 metra".

Na zdjęciach z południa Niemiec widać zalane drogi, tereny, piwnice czy parkingi podziemne. W wielu miejscach woda sięga do połowy wysokości słupów sygnalizacji świetlnej czy znaków drogowych.

Niemcy. Powodzie nawiedzają południe. Są ofiary

"Serwis informacji powodziowej spodziewa się szczytu fali powodziowej od Ratyzbony do Pasawy dopiero we wtorek i środę" - czytamy. Meteorolog Thomas Deutschländer z Niemieckiej Służby Meteorologicznej przekazał, że ze wstępnych danych wynika, iż "w ciągu ostatnich dni w kilku miejscach na południu kraju odnotowano największe opady deszczu od 100 lat ".

Żywioł zbiera już swoje żniwo w południowych Niemczech. Liczba osób, które straciły życie w powodziach wzrosła we wtorek do co najmniej czterech. Rzecznik Komendy Głównej Policji w Aalen przekazał, że w domu w Schorndorf w powiecie Rems-Murr, położonym w Badenii-Wirtmbergii, znaleziono ciała mężczyzny i kobiety.