Jak informuje agencja AFP sytuacja na zagrożonych terenach pogorszyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wówczas wezwano do ewakuacji 800 osób w rejonie Ebenhausen-Werk w Bawarii, po tym jak doszło do przerwania miejscowej zapory. Jak dotąd na południu Niemiec ewakuowano już około 3 tys. osób .

Olaf Scholz odwiedził zalane tereny

W wielu miejscach ogłoszono stan wyjątkowy . Obowiązuje on między innymi w mieście Ratyzbonie oraz wielu obwodach na południu kraju. Część połączeń kolejowych została zawieszona, notuje się również opóźnienia.

W mieście Schwäbisch Gmünd w Badenii-Wirtembergii w nocy zeszła lawina błotna, która doprowadziła do wykolejenia się pociągu relacji Stuttgart-Augsburg. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Strażak nie żyje

Innego ochotnika cały czas uznaje się za zaginionego . Miejscowa policja poinformowała, że akcję poszukiwawczą trzeba było przerwać z powodu wyjątkowo wysokiego poziomu wody oraz silnych prądów. Jeśli warunki na to pozwolą, poszukiwania mają zostać wznowione w poniedziałek.

Pogoda nie odpuszcza na południu

Według niemieckich specjalistów miejscami, po wcześniejszych opadach wynoszących od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy w poniedziałek może padać nawet do 35 litrów na metr kwadratowy. To oznacza, że na południu Niemiec sytuacja wciąż może być niebezpieczna.