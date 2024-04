Jak wynika z informacji przekazanych przez straż przybrzeżną, trzej doświadczeni marynarze "po czterdziestce" dziewięć dni wcześniej, czyli 31 marca wypłynęli w rejs z Atolu Polowat. W łodzi z silnikiem zaburtowym mieli dopłynąć do oddalonego o niecałe 200 km Pikelot.

Akcja poszukiwawcza w Mikronezji. Marynarze ułożyli napis z liści

Gdy po kilku dniach nie wrócili , ich krewna zaalarmowała służby, które rozpoczęły akcję poszukiwawczą. "Ratownicy rozpoczęli od poszukiwań na obszarze ponad 200 tys. kilometrów kwadratowych w złych warunkach pogodowych. Mężczyzn udało się zauważyć w trakcie lotu - dzięki prowizorycznemu napisowi HELP" - podaje BBC.

Porucznik Chelsea Garcia, która kierowała misją poszukiwawczo-ratowniczą, przekazała, że mężczyźni ułożyli na plaży napis "HELP" przy użyciu liści palmowych. - To działanie było kluczowe do ich odnalezienia - mówiła.