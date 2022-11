USA. Najpotężniejsza rakieta świata poleciała w kosmos

Oprac.: Mateusz Patyk Świat

SpaceX ma kolejny powód do dumy. Superciężka rakieta nośna produkcji tej amerykańskiej firmy wzniosła się na orbitę ziemską we wtorek. Start rakiety Falcon Heavy, do którego doszło dokładnie o 9:41 miejscowego czasu na terenie Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego NASA na Florydzie, był częścią tajnej misji sił zbrojnych USA.

Zdjęcie Rakieta Falcon Heavy wyniosła amerykańskie satelity na orbitę w ramach 50. misji SpaceX / HANDOUT/AFP / East News