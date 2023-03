Newton North High School w stanie Masachusettes zostało oskarżone o dyskryminowanie białych uczniów. Jak podaje Fox News Digital, Biuro Praw Obywatelskich Departamentu Edukacji USA prowadzi dochodzenie w sprawie roszczeń zgłoszonych przez Parents Defending Education w październiku 2022 roku.

Konserwatywna grupa rodziców twierdzi, że biali nastolatkowie byli zniechęcani przez szkołę do wzięcia udział w sztuce "Lost and Found: Our Stories as People of Color", opowiadającej o kolorowych ludziach. Placówka miała faworyzować osoby czarnoskóre, ludność rdzenną i rasy inne niż biała.

Rodzice tłumaczyli, że aplikacja służąca do zarejestrowania się na przesłuchania wymagała przesłania zdjęcia twarzy. Uczniowie mieli też być pytani o to, jak identyfikują się rasowo i etnicznie.

Szkoła odpiera zarzuty

Liceum zaprzecza, że dopuściło się dyskryminacji. Wyjaśnia, że nikt nie był wykluczony z uczestnictwa w przedstawieniu. Szkoła przyznaje, że osoby kolorowe były szczególnie zachęcane zagrania w sztuce, co nie oznacza, że biali uczniowie mieli zakaz gry.

- Nie wykluczamy uczniów na podstawie koloru, rasy, pochodzenia etnicznego czy wyznania - oświadczył rzecznik szkoły.