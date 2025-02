Agencja AP podaje, że we wtorek jeden z dziennikarzy nie został wpuszczony na konferencję w Gabinecie Owalnym . Tego samego dnia reporter zatrudniony w agencji nie wszedł na wydarzenie organizowane w pokoju dyplomatycznym w Białym Domu .

"To wyjątkowo nietypowy zakaz, którym urzędnicy administracji Trumpa zagrozili wcześniej we wtorek, chyba że AP zmieni politykę odnośnie do Zatoki Meksykańskiej, może nieść za sobą konstytucyjne konsekwencje dotyczące wolności słowa" - wskazuje agencja.