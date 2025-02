Meksyk-USA. Psy tropiące w samochodach. Duża akcja służb

Miejscowi są jednak sceptyczni co do tego, że żołnierze będą mieli wpływ na handel narkotykami.

- To tylko sposób na to, by wyglądać dobrze, by nie podnosić ceł. Są to umowy polityczne - powiedział agencji AFP Armando Jauregui, 35-letni Meksykanin, który pracuje w sklepie wolnocłowym obok przejścia granicznego Tijuana-San Diego, jednego z najbardziej obleganych na świecie.