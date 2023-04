W swoim przemówieniu Władimir Putin mówił głównie o pogarszających się stosunkach. Uważa, że degradacja kontaktów wynika z zachowania Amerykanów.

- Szanowna Pani Ambasador, nie chcę zakłócać miłej atmosfery składania listów uwierzytelniających i wiem, że możecie się Państwo nie zgadzać z moją opinią, ale nie mogę dziś nie powiedzieć, że użycie przez Stany Zjednoczone Ameryki w ich polityce zagranicznej takich narzędzi jak wspieranie tzw. kolorowych rewolucji. Wsparcie w tym zakresie "zamachu stanu w Kijowie w 2014 roku" ostatecznie doprowadziło do obecnego " kryzysu ukraińskiego " i dodatkowo negatywnie przyczyniło się do degradacji stosunków rosyjsko-amerykańskich - powiedział Putin do ambasadorki USA, Lynn Tracy.



Putin o "konstruktywnej współpracy"

Rosyjski przywódca uważa, że przez "kryzys ukraiński", czyli wojnę w Ukrainie, stosunki Rosja-USA przechodzą "głęboki kryzys". Dodatkowo spowodowany jest on "różnymi podejściami do kształtowania współczesnego porządku światowego".

Z punktu widzenia Putina pogorszenie się stosunków może być czymś zaskakującym. Ponieważ jak mówił na uroczystości Rosja w budowaniu relacji rosyjsko-amerykańskich kierowała się zawsze zasadami "równości, poszanowania wzajemnej suwerenności interesów oraz nieingerencji w sprawy wewnętrzne".

Zapewniał, że takimi wartościami będzie kierować się także w przyszłości, a "konstruktywna współpraca" ma dotyczyć każdego kraju, bez wyjątku.