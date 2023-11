Treść dokumentu została uzgodniona przez przedstawicieli pięciu frakcji - Europejskiej Partii Ludowej (EPL), socjaldemokratów (S&D), liberałów (Renew), Zielonych i Lewicę . Zawiera on łącznie propozycję 267 zmian w obu traktatach - o Unii Europejskiej oraz o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zmiany traktatów. Parlament Europejski będzie głosował

Główne proponowane zmiany w traktatach to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności (art.3 TFUE) oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych (art.4), które obejmowałyby siedem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

Według nowych zapisów euro miałoby się stać obowiązkową walutą dla krajów członkowskich. Dodatkowe zmiany traktatowe zakładają, że skład Komisji Europejskiej zostałby zmniejszony do 15 osób , co oznacza, że nie każdy kraj członkowski miałby swojego komisarza.

Zmiany traktatów UE. Większy nacisk na "wartości unijne"

Autorzy sprawozdania chcą też zmiany systemu ważenia głosów w Radzie UE. Obecnie, w głosowaniach, gdzie nie obowiązuje jednomyślność, do podjęcia decyzji konieczna jest tzw. większość kwalifikowana, czyli 55 proc. państw członkowskich (15 na 27), reprezentujących co najmniej 65 proc. ogółu ludności UE. Zgodnie z propozycjami zmian, próg ludnościowy zostałby obniżony do 50 proc.