Węgry zablokowały oświadczenie, które w imieniu wszystkich 27 państw miało być odpowiedzią na napięcia w Górskim Karabachu - donosi portal Insider. Dotychczas o zaprzestanie działań zbrojnych zaapelowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Do grupy państw należy Rosja, która - według zapewnień Baku - miała wysłać do regionu tzw. kontyngent sił pokojowych, by zatwierdzić rozejm.