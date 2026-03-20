W skrócie Jaspinder Singh, kandydat na komisarza policji w Bremie, wygrał w sądzie prawo do noszenia turbanu podczas służby.

Komendant policji w Bremie polecił Singhowi zdejmować turban podczas kontaktów z obywatelami, a po odmowie skierował go do pracy wewnętrznej.

Sąd Administracyjny w Bremie uznał, że nie było odpowiedniej podstawy prawnej do nakazu zdejmowania turbanu i przychylił się do wniosku Singha.

Sąd Administracyjny w Bremie przychylił się do wniosku o tymczasowe zarządzenie, złożonego przez młodego mężczyznę, kandydata na komisarza policji w Bremie.

Jaspinder Singh będzie więc mógł w przyszłości nosić turban podczas pełnienia służby policyjnej. Singh należy do wspólnoty wyznaniowej sikhów. Nosi turban, ponieważ w jego religii symbolizuje on między innymi dyscyplinę i poczucie obowiązku.

Przysięgę złożył w turbanie. Musiał zmierzyć się z konsekwencjami

Kiedy mężczyzna będący w trakcie studiów po raz pierwszy w maju 2025 r. pojawił się publicznie w turbanie i mundurze policyjnym podczas składania przysięgi, wzbudziło to duże zainteresowanie opinii publicznej. Wywołało też debatę polityczną na temat noszenia symboli religijnych.

W rezultacie, podczas trwającej praktyki w ramach studiów, aspirant otrzymał od komendanta policji w Bremie i swoich przełożonych polecenie, aby zdejmować dastar, zwłaszcza podczas kontaktów z obywatelami. Ponieważ tego nie zrobił, musiał odbyć praktykę w służbie wewnętrznej - bez bezpośredniego kontaktu z obywatelami.

Niemiecki sąd stwierdził naruszenie wolności wyznania

W swoim wniosku o wydanie tymczasowego zarządzenia Singh wskazał, że polecenie komendanta narusza jego wolność wyznania, a także wolność kształcenia i wykonywania zawodu.

Do tej argumentacji przychylił się również sąd. "Brakuje odpowiedniej podstawy prawnej dla tak głębokiej ingerencji w prawa podstawowe" - orzekł. Decyzja komendanta wymagałaby rozporządzenia senatora (ministra miasta-landu Bremy) ds. spraw wewnętrznych. Jak dotąd takie rozporządzenie nie zostało wydane.

Od decyzji sądu policja może się odwołać do Wyższego Sądu Administracyjnego.

Bartosz Dudek - redaktor naczelny Sekcji Polskiej Deutsche Welle

30 proc. uczniów chodzi na edukację zdrowotną. Nowacka w ''Graffiti'': Do końca marca decyzja czy będzie obowiązkowa Polsat News Polsat News