W skrócie Prezydent Donald Trump odniósł się do wypowiedzi senatora Lindseya Grahama na temat obecności wojsk USA w Hiszpanii i Niemczech, stwierdzając, że senator ma rację, pytając o tę kwestię.

Donald Trump skrytykował NATO, nazywając państwa członkowskie "tchórzami" i twierdząc, że bez USA sojusz jest "kolosem na glinianych nogach".

Trump zarzucił państwom NATO brak wsparcia w działaniach militarnych związanych z cieśniną Ormuz i walką o powstrzymanie Iranu przed uzyskaniem broni jądrowej.

Prezydent Donald Trump został zapytany przez dziennikarza o opinię na temat wypowiedzi republikańskiego senatora Lindseya Grahama na temat przemyślenia obecności wojsk USA "w Hiszpanii czy Niemczech".

USA powinno wycofać się z baz w Niemczech i Hiszpanii? Donald Trump zabrał głos

- On ma rację, że o to pyta (...). Oni powinni pomagać z cieśniną, bo biorą dużo energii z cieśniny Ormuz - powiedział polityk.

Trump zwrócił także uwagę, że senator Graham "przed długi czas był wielkim orędownikiem NATO". - Jeśli on to mówi, to wielu senatorów i kongresmenów (...) jest bardzo niezadowolonych, że NATO nic nie zrobiło - stwierdził prezydent.

Na terytorium Niemiec znajduje się m.in. największa amerykańska baza lotnicza w Europie - Ramstein. W związku z jej wykorzystywaniem przez USA w atakach na Iran, państwo to zażądało niedawno wyjaśnień od niemieckiego rządu.

Donald Trump uderza w NATO. "Kolos na glinianych nogach"

Wypowiedz prezydenta Stanów Zjednoczonych na temat amerykańskich baz w Europie to nie pierwsza w ostatnim czasie krytyka Sojuszu Północnoatlantyckiego, która padła z jego ust. Tego samego dnia w wpisie w mediach społecznościowych nazwał państwa NATO "tchórzami".

"Bez USA NATO to kolos na glinianych nogach! Nie chcieli dołączyć do walki, aby powstrzymać Iran przed zdobyciem broni jądrowej" - napisał w piątek w serwisie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Jak dodał, "teraz, gdy ta walka została wygrana na polu militarnym, przy znikomym dla nich ryzyku, narzekają na wysokie ceny ropy, które są zmuszeni płacić, ale nie chcą pomóc w otwarciu cieśniny Ormuz - prostym manewrze wojskowym (...). To byłoby dla nich tak łatwe, ryzyko jest tak niewielkie. Tchórze, my to zapamiętamy!".

Nowacka w ''Graffiti'' o 3 proc. podwyżce dla nauczycieli: Wyrównanie inflacyjne i też to sobie trzeba jasno powiedzieć Polsat News Polsat News