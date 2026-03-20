W skrócie Donald Trump stwierdził, że Ukraina 'nic nie zrobiła', by pomóc USA w wojnie z Iranem, krytykując także działania Wołodymyra Zełenskiego.

Według Kijowa Ukraina rozmieszczała swoje jednostki do przechwytywania dronów w pięciu krajach Bliskiego Wschodu, a Zełenski proponował amerykańskiej stronie zawarcie umowy na temat dronów przechwytujących.

Trump powtórzył krytykę wobec krajów NATO, nazywając sojusz 'papierowym tygrysem', i wyraził większe zaufanie do Putina niż do europejskich sojuszników.

Amerykański przywódca skomentował w ten sposób temat pomocy Ukrainy w walce z irańskimi dronami w rozmowie z prezenterką MS NOW Stephanie Ruhle, która relacjonowała rozmowę z Trumpem na antenie.

- Zapytałam o pomoc i wsparcie Ukrainy, a Trump odpowiedział: - Oni (Ukraina) nic nie zrobili. Wszystko, co Zełenski powiedział o tym, co Ukraina zrobiła, żeby nam pomóc, robi to wyłącznie w celach politycznych i wizerunkowych. Oni nic nie zrobili - referowała dziennikarka.

Jak dodała, Trump krytykował też ukraińskiego prezydenta, twierdząc, że "z Zełenskim trudniej się współpracuje niż z Putinem".

Bliski Wschód. Ukraina deklaruje pomoc. "Zaproponowałbym następujące rozwiązanie"

Według Kijowa Ukraina rozmieściła swoje jednostki do przechwytywania dronów w pięciu krajach Bliskiego Wschodu, a Zełenski oświadczył, że o pomoc zwróciły się do niego USA w związku z wojną z Iranem. Jak też mówił, jeszcze w zeszłym roku proponował USA zawarcie umowy na temat dronów przechwytujących.

- Zaproponowałbym następujące rozwiązanie: przywódcy Bliskiego Wschodu mają dobre relacje z Rosjanami. Mogą poprosić Rosję o wprowadzenie miesięcznego zawieszenia broni - mówił Zełenski, cytowany przez Bloomberg News.

- Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Katar mają dobre relacje - przede wszystkim gospodarcze - z Putinem - dodał, wskazując, że "w podobny sposób mogą pomóc także Izraelowi".

Donald Trump wściekły na NATO. "Papierowy tygrys"

W wywiadzie z MS NOW Trump ponownie skrytykował też kraje NATO za odmowę przysłania okrętów do operacji otwarcia blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Sojusz nazwał "papierowym tygrysem" i twierdził, że Putin nie boi się Europy ani europejskich sojuszników.

Ruhle oceniła, że "Trump wyraził większe zaufanie do Putina niż do któregokolwiek z naszych europejskich sojuszników".

Krytykę pod adresem NATO prezydent USA powtórzył w wywiadzie telefonicznym dla stacji Fox News. Ponownie też chwalił Japonię, oceniając ją jako lepszego sojusznika niż państwa NATO. Zapytany, czy Japonia zapewniła USA o wsparciu militarnym, biorąc pod uwagę, że 90 proc. jej ropy jest importowana przez Ormuz, Trump odpowiedział, że Japonia ma ograniczenia konstytucyjne, ale "będzie po naszej stronie, gdybyśmy jej potrzebowali".

