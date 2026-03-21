W skrócie Węgry nie wysyłają żołnierzy na Bliski Wschód, co potwierdzili szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto i premier Viktor Orban.

Premier Viktor Orban określił wypowiedź Gergelya Gulyasa o ewentualnej pomocy wojskowej jako "nonsens".

Lider opozycji Peter Magyar zarzucił rządowi hipokryzję w kontekście jego polityki wobec wojny na Bliskim Wschodzie.

Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Orbana, został zapytany w czwartek, czy Węgry udzieliłyby pomocy USA w cieśninie Ormuz, gdyby Donald Trump zwrócił się z taką prośbą. "Gdyby o to poprosił, rozważylibyśmy to" - odpowiedział.

Odnosząc się do tej wypowiedzi, premier Orban określił ją mianem "nonsensu", dodając sarkastycznie, że Budapeszt mógłby rozważyć takie zaangażowanie, "gdybyśmy mieli morze i flotę".

- Stany Zjednoczone nie zwróciły się o pomoc do Węgier, a Węgry nie wysyłają żołnierzy na Bliski Wschód - zapewnił też szef węgierskiej dyplomacji Szijjarto.

Węgry. Lider opozycji uderza w rząd. W tle wojna na Bliskim Wschodzie

Lider opozycji Peter Magyar w komentarzu do wypowiedzi Gulyasa oskarżył rząd o hipokryzję. - Gulyas jednym zdaniem podważył pokojową propagandę rządu. Powiedział, że jeśli prezydent USA poprosi, rozważą pomoc Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem - powiedział w nagraniu przewodniczący Tiszy.

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Fidesz premiera Orbana koncentruje swoją kampanię na "propokojowym" stanowisku rządu w Budapeszcie, zarzucając jednocześnie Unii Europejskiej i węgierskiej opozycji chęć przedłużania wojny na Ukrainie.

TISZA prowadzi z Fideszem w większości niezależnych sondaży. W lutowym sondażu firmy Median partia Magyara uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

