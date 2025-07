Trump "bardzo niezadowolony" z Putina. Postawił ultimatum

Jak stwierdził, rosyjski przywódca "oszukał wielu ludzi, ale nie mnie" . - On wie, jaki jest uczciwy układ - nie ma tu zwycięzcy - dodał, nawiązując do porozumienia w sprawie wojny w Ukrainie , która to "była jego oczkiem w głowie".

Według Ruttego, Trump podjął taką decyzję, aby Ukraina była w stanie skutecznie odpierać rosyjską agresję. Potwierdził również, że to Europejczycy zapłacą za amerykańską broń dla Kijowa. Trump podkreślił wówczas, że jest to "całkowicie logiczne".

Krótko przez spotkaniem Trump opublikował na swojej platformie Truth Social wpis, w którym stwierdził, że przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone były "oszukiwane" w kwestii handlu i wydatków wojskowych, co kosztowało to kraj biliony dolarów.

"Kraje powinny usiąść z założonymi rękami i powiedzieć: dziękujemy za wieloletnią jazdę za darmo, ale wiemy, że teraz musicie zrobić to, co jest dobre dla Ameryki. A my powinniśmy odpowiedzieć: dziękujemy za zrozumienie sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bardzo to doceniamy!" - napisał.