Trump zapowiada także, że jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia z Rosją, nałoży na nią surowe cła, podkreślając niezadowolenie z postawy Kremla.

USA planuje sprzedaż broni krajom NATO, w tym systemów Patriot, pocisków krótkiego i średniego zasięgu oraz amunicji do haubic, które mają trafić do Ukrainy.

Trump przekazał, że w najbliższych dniach na Ukrainę trafią systemy obrony powietrznej Patriot , których Kijów potrzebuje do odpierania rosyjskich ataków. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że pomoc dla strony ukraińskiej obejmie różne rodzaje uzbrojenia, nie tylko Patrioty.

Serwis stacji CNN, powołując się na źródło bliskie sprawie, podał, że - oprócz Patriotów - USA mogą sprzedać sojusznikom pociski krótkiego zasięgu , rakiety średniego zasięgu powietrze-powietrze oraz amunicję do haubic.

Wcześniej portal Axios napisał, że wśród broni przekazanej Ukrainie ma znaleźć się także broń ofensywna i mogą to być rakiety dalekiego zasięgu, dające możliwość atakowania celów w głębi Rosji. Axios zwrócił uwagę, że do tej pory administracja Trumpa sprzeciwiała się przekazywaniu tego typu broni Ukrainie, ponieważ nie chciała prowadzić do dalszej eskalacji.