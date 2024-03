Protesty rolników. Początkiem była decyzja UE

Poprzedni polski rząd nałożył jednostronny zakaz importu , co było naruszeniem unijnych zasad handlu, ale ciągłe protesty w ostatnich tygodniach zmusiły obecnego premiera Donalda Tuska do ubiegania się w Brukseli o zwolnienie z zasad i do kontynuowania ograniczeń.

Kijów popiera propozycję UE

Wskazując na to, że produkcja cukru w Ukrainie wzrosła z 7 tys. ton do 500 tys. ton między 2022 a ubiegłym rokiem, przyznał: "To, jak szybko to się stało, może przestraszyć każdego".