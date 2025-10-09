W skrócie Belgijskie służby zatrzymały trzech młodych mężczyzn podejrzanych o planowanie zamachu na premiera Barta De Wevera.

W ich domach znaleziono domowej roboty ładunek wybuchowy, części do drona i drukarkę 3D.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty terroryzmu, a dwaj z nich pozostają w areszcie.

Trzech młodych mężczyzn w wieku od 17 do 24 lat zostało zatrzymanych w Deurne, dzielnicy Antwerpii, w ramach śledztwa dotyczącego próby dokonania zamachu terrorystycznego - poinformowała w czwartek prokurator federalna Ann Fransen.

Według ustaleń belgijskich mediów celem planowanego ataku miał być premier Bart De Wever, lider nacjonalistycznej partii Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA).

Planowali zamach na premiera Belgii. Trzech młodych mężczyzn z zarzutami

Według informacji przekazanych przez prokurator federalną Ann Fransen podczas konferencji prasowej śledczy posiadają "wskazówki", że planowany atak "miał mieć charakter dżihadystyczny". Fransen nie ujawniła szczegółów tych dowodów.

Zatrzymanym postawiono zarzuty "próby dokonania morderstwa o charakterze terrorystycznym" oraz "udziału w działalności organizacji terrorystycznej". Dwóch z podejrzanych pozostaje w areszcie, a trzeci został zwolniony po przesłuchaniu.

Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli w jednym z domów ładunek wybuchowy domowej produkcji. Według prokuratury ładunek nie był jeszcze aktywny. Zabezpieczono także woreczek ze stalowymi kulkami, które mogły stanowić element rażący.

Belgia: Groźby wobec polityków. Ponad 100 osób z ochroną

W domu drugiego podejrzanego odkryto drukarkę 3D, która - jak przypuszcza policja - miała służyć do produkcji części potrzebnych do konstrukcji urządzenia. Dochodzenie wykazało, że sprawcy planowali wykorzystać drona do przeniesienia ładunku wybuchowego.

Tylko w tym roku wszczęto już około 80 nowych postępowań dotyczących terroryzmu na terenie Belgii - więcej niż w całym roku 2024.

Ochroną objęto już ponad 100 urzędników i polityków w Belgii w związku z groźbami.

