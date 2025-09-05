Zaskakujące słowa premiera Belgii. Nazwał swój kraj "tworem przejściowym"

Premier Belgii Bart De Wever, podczas wizyty w Holandii, nazwał Belgię "tworem przejściowym", a rozpad dawnych Niderlandów określił jako "największą katastrofę". Zaapelował o ścisłą unię Beneluksu i wezwał do zaostrzenia niektórych przepisów m.in. bardziej selektywnej migracji.

Podczas wizyty w Holandii premier Belgii Bart De Wever nazwał swój kraj "tworem przejściowym" i stwierdził, że rozpad dawnych Niderlandów był największą katastrofą w historii regionu. Zaapelował o ścisłą unię Beneluksu i mocniejszą integrację w Europie.

Belgia. Premier nazwał swój kraj "tworem przejściowym"

Bart De Wever wystąpił w czwartek wieczorem w amsterdamskiej sali Rode Hoed w ramach dorocznego HJ Schoo-lezing, wykładu organizowanego przez tygodnik "EW" na otwarcie politycznego sezonu w Holandii.

    Polityk, który wcześniej spotkał się z premierem Holandii Dickiem Schoofem, przekonywał, że "największą katastrofą, jaka nam się przydarzyła, był rozpad dawnych Niderlandów", i postulował budowę ścisłej unii Belgii, Holandii i Luksemburga w ramach istniejących traktatów.

    De Wever odwołał się do art. 350. Traktatu o funkcjonowaniu UE, który pozwala państwom Beneluksu iść dalej we wspólnej polityce niż reszta Unii. Jego zdaniem ściślejsza integracja przyniosłaby regionowi wyraźny wzrost dobrobytu oraz większą siłę przetargową w Europie.

    Bart De Wever: Europa jest zużytym kontynentem

    Równocześnie opowiedział się za "strategiczną autonomią" UE - szybkim domykaniem umów handlowych, głębszą unią rynków kapitałowych i usług (m.in. telekomunikacja, energia) oraz urealnieniem regulacji środowiskowych, które - jak mówił - nie powinny hamować dostępu do surowców.

    Skrytykował też obecny model azylu i łączenia rodzin, proponując "selektywną migrację zarobkową", także spoza UE, lepiej dopasowaną do potrzeb rynku pracy.

      Najostrzejsze komentarze De Wevera dotyczyły kondycji kontynentu: określił Europę jako "zużyty kontynent", który bez głębszych reform wspólnego rynku i wzmocnienia Beneluksu będzie tracił konkurencyjność.

      Wystąpienie szefa belgijskiego rządu wpisuje się w dyskusję o roli średnich państw UE po serii kryzysów geopolitycznych i gospodarczych oraz w coraz żywszą debatę o tym, jak Beneluks może działać jako "koalicja chętnych" wewnątrz Unii.

