O włoskim szefie mafii zrobiło się głośno w poprzednim roku, kiedy to uciekł z więzienia o zaostrzonym rygorze Nuoro na Sardynii. Zainteresowanie wzbudzał nie tylko sam fakt skutecznego wydostania się z zakładu karnego, ale i sposób, w jaki osadzony tego dokonał.

Włoski gangster aresztowany. Wpadł we Francji podczas kolacji

"Strażnicy nie od razu zauważyli, że Raduano "zniknął", nie podjęto za nim pościgu, co spowodowało, że po wszystkim w zakładzie wszczęto wewnętrzne dochodzenie . Z kolei sam gangster trafił na listę Europolu dotyczącą 10 najniebezpieczniejszych uciekinierów.

Wcześniej odbywał karę 24 lat więzienia za handel narkotykami. W czasie po ucieczce, kiedy poszukiwała go specjalna komórka antymafijna, sąd skazał go zaocznie na dożywocie. Gangster miał podżegać do zabicia innego przestępcy.